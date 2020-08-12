 

Колесникова: Мы просим власти Беларуси не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами

12.08.2020, 2:15, Новости дня

Представительница объединенного штаба и белорусская оппозиционерка Мария Колесникова призвала власти страны остановить насилие. Видео обращения Колесниковой опубликовало издание TUT.BY.

Она выразила соболезнования всем пострадавшим от насилия и призвала сосредоточиться сейчас на взаимопомощи. Также она призвала всех неравнодушных присоединиться к волонтерскому движению и помогать пострадавшим. 

“Мы просим действующую власть не игнорировать волю людей. Не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой, не закрывать в камерах. Мы видим на улицах обычных людей, которые хотят перемен. Мы видим пенсионеров, которые разговаривают с ОМОНом. Мы видим взрослых людей – они плачут, наблюдая, как четверо сотрудников силовых структур тащат в автозак парнишку с рюкзаком”, – отметила она.

Политик призвала власти прекратить насилие и прислушаться к воле народа.

“Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставить подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены”, – подчеркнула Колесникова.

Она отметила, что властям Беларуси сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен.

“Мы просим власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа. Мы просим власть услышать белорусов. Белорусы – те, кто в форме, те, кто в гражданском, – берегите себя и окружающих. Наши жизни, здоровье, свобода и безопасность – это самое важное. Мы любим вас, вы – невероятные”, – подытожила она.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

В этот день в Минске погиб один из активистов.  

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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