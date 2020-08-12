Ученые из РФ рассказали, как очистить почву от токсичных металлов

12.08.2020, 2:06, Новости дня

Во время новой работы научный сотрудник кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ занималась изучением способности пшеницы и пырея накапливать токсичные вещества.

Во время исследования обнаружилось, что эти растения способны поглощать из почвы вредные элементы. Как сообщают специалисты, токсины накапливаются в побегах, но оба растения во время этого процесса не гибнут.

Как утверждают эксперты, очищать почву от металлов позволит использование пырея и пшеницы методом фитоэкстрации. В зависимости от времени суток, концентрация вредных веществ в растениях может меняться. По словам ученых, днем она будет выше, а вечером – ниже.