Мнение: Тихановская уехала в Литву
12.08.2020, 1:55, Разное
Лидер объединенной белорусской оппозиции Тихановская, которая ранее объявила себя президентом, уехала в Литву.
И уже из Литвы она записала видеообращение к своим сторонникам.
Вчера КГБ Белоруссии сообщало, что предотвращено покушение на Тихановскую, из которой хотели сделать пресловутую "сакральную жертву".
PS. Вслед за республиканцами, Лукашенко заклеймили и демократы, включая Байдена. Вектор на запад закрылся.
Источник: Colonel Cassad
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