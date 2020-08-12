Мнение: Тихановская уехала в Литву

12.08.2020, 1:55, Разное

Лидер объединенной белорусской оппозиции Тихановская, которая ранее объявила себя президентом, уехала в Литву.

И уже из Литвы она записала видеообращение к своим сторонникам.

Вчера КГБ Белоруссии сообщало, что предотвращено покушение на Тихановскую, из которой хотели сделать пресловутую "сакральную жертву".

PS. Вслед за республиканцами, Лукашенко заклеймили и демократы, включая Байдена. Вектор на запад закрылся.