 

Moderna поставит администрации США 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

12.08.2020, 1:50, Новости дня

Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили сегодня о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний. Производство параллельно с клиническими испытаниями позволить ускорить график разработки вакцины и позволит федеральному правительству уже к концу года начать поставку безопасных и эффективных вакцин для американцев, говорится в заявлении Белого дома.

Вакцину можно будет использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

По словам министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара, администрация Трампа делает все, чтобы к началу 2021 года у США была по крайней мере одна безопасная и эффективная вакцина.

Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящее в состав Министерства здравоохранения совместно с Министерством обороны позволило обеспечить до 1,5 миллиарда долларов на производство и доставку вакцины по всей стране. Правительство также может приобрести дополнительно до 400 миллионов доз вакцины.

В заявлении говорится, что вакцинация будет осуществляться бесплатно.

Вакцина мРНК-1273, была разработана компанией Moderna совместно с учеными из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).



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