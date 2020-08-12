Установлена личность погибшего участника протеста в Минске

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12.08.2020, 1:08, Новости дня

Правоохранительные органы Белоруссии установили личность мужчины, погибшего в Минске 10 августа в ходе столкновения со спецназом во время акции протеста против результатов президентских выборов в республике.

«Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз)», – приводит ТАСС текст заявления официального представителя Управления Следственного комитета по Минску Екатерины Гарлинской со ссылкой на БелТА.

Напомним, участник протеста погиб в Минске в столкновении со спецназом Белоруссии.

Столкновения с ОМОНом начались в центре Минска во воскресенье, после закрытия избирательных участков. К утру понедельника правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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