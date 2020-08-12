 

Байден назвал своего претендента на пост вице-президента. Им стала его бывшая конкурентка, обвинившая его в расизме

12.08.2020, 1:05, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выбрал своего кандидата в вице-президенты. Им стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сообщает NBC News.

В электронном письме своим сторонникам Байден сообщил, что Харрис – лучший человек, который поможет вести борьбу против действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Год назад Харрис, которая тоже боролась за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, обвиняла Байдена в расизме. В случае избрания она станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США.

Харрис – единственная темнокожая женщина в Сенате США, она была впервые избрана в 2016 году, до этого занимала должность генерального прокурора Калифорнии, еще раньше – окружного прокурора Сан-Франциско. Харрис – уроженка Окленда, штат Калифорния, дочь ямайских и индийских иммигрантов.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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