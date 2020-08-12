“Народ заслуживает лучшего”. В Евросоюзе заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни демократическими

12.08.2020, 1:05, Новости дня

Во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Европейского союза. Текст заявления был опубликован 11 августа на сайте Совета ЕС.

“Власти [Беларуси] применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате которого по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, а подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось. Призываем немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства – участника ОБСЕ”, – подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что “народ Беларуси заслуживает лучшего”. По его словам, “без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться”.

“Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов”, – предупредил Боррель.

От имени Евросоюза он призвал политическое руководство Беларуси “начать подлинный и всесторонний диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия”.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Вскоре после объявления предварительных результатов в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Участники акций считают итоги голосования сфальсифицированными.

Между силовиками и протестующими уже третий день происходят стычки. Для разгона акций в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протестов. Известно как минимум об одном погибшем демонстранте. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке мужчины взорвалось взрывное устройство. В то же время очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, НАТО, ОБСЕ, Украина, Польша, Литва и другие.