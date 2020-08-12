 

“Создаст коррупционные риски и не может быть реализован”. НАПК направило письмо Зеленскому относительно закона об игорном бизнесе

12.08.2020, 1:05, Новости дня

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором выразило предостережения в отношении закона №768-IX “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

“Несмотря на то, что документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу”, – сообщили в НАПК.

По их мнению, внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможными честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

В ведомстве добавили, что во время антикоррупционной экспертизы законопроекта обнаружили более 20 существенных коррупционных рисков, среди которых:

процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено;
широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирование игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формированию коррупционных практик;
введение новых разрешений без внесения изменений в закон Украины “О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности” может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля);
основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям;
процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет “подыгрывать” нужным участникам рынка.

В НАПК подчеркнули, что реализация подписанного президентом закона невозможна из-за наличия в его тексте двух взаимоисключающих положений:

в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета Министров вносит премьер-министр;
другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

В проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК, отмечается в релизе.

“НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения”, – заявили в ведомстве.

❗️Президент підписав прийнятий Верховною Радою закон про гральний бізнес: документ створить корупційні ризики та не може…

Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК on Teisipäev, 11. august 2020

Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от “Слуги народа”. “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и “Голос” не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона. 11 августа Зеленский подписал закон об игорном бизнесе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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