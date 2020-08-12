 

Мнение: Спутник V

12.08.2020, 0:45, Разное

В России сегодня зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.
Называется вакцина "Спутник V". По заявлению Путина, его дочь уже испытала эту вакцину на себе. Согласно заявлениям, она формирует иммунитет к коронавирусу на 2 года
На текущий момент от 15 до 20 стран выразили заинтересованность в покупке вакцины у России.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года, чем подтвердилась правота тех вирусологов, которые еще весной отмечали, что ранее начала 2021-го года вакцину можно не ожидать.


Вот так выглядит сама вакцина.


«Ты берешь синюю таблетку – история заканчивается, ты просыпаешься в своей кровати и веришь, в то, во что хочешь верить. Берешь красную таблетку – ты оказываешься в стране чудес и я покажу тебе, насколько она глубока.»

Источник: Colonel Cassad



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