ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями

12.08.2020, 0:40, Новости дня

Европейский союз может ввести санкции против представителей белорусских властей, ответственных за насилие против участников акций протеста, необоснованные аресты и фальсификацию итогов выборов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

В заявлении подчёркивается, что президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа и завершившиеся, по официальным данным, победой действующего главы государства Александра Лукашенко, не были ни честными, ни свободными и не соответствовали стандартам, которые должны соблюдать страны – члены ОБСЕ. Кроме того, власти Беларуси непропорционально применяют насилие к участникам акций протеста, что привело к гибели по меньшей мере одного демонстранта при большом числе пострадавших.

ЕС призвал власти Беларуси немедленно и без условий освободить всех задержанных.

С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника – Польши, Литвы и Украины. В нём содержится призыв к диалогу между властями Беларуси и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога.

Ранее МИД Беларуси заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране "даже без попытки объективно разобраться и реально оценить" её. В заявлении МИД говорится, что в Минске "готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа".

ЦИК Беларуси объявил, что, по предварительным данным, победу на выборах одерживает Лукашенко. Сообщения об этом вызвали массовые протесты в городах страны. Их участники считают результаты выборов сфальсифицированными. Власти Беларуси подавляют протесты, задержаны тысячи людей.