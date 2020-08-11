Стерненко пригласили в СБУ на вручение обвинительного акта

11.08.2020, 23:55, Новости дня

Активист Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, получил приглашение в Службу безопасности Украины на вручение обвинительного акта. Об этом 11 августа он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня должно рассматриваться мое заявление об отводе прокурора [Николая] Бозовуляка в уголовном производстве по третьему заказному нападению на меня, в котором у меня статус потерпевшего. Заявление я подавал, потому что считаю Бозовуляка предвзятым. Именно этот прокурор согласовал мне подозрение и требует ареста”, – заявил Стерненко.

По его словам, прокурор принес в суд постановление об изменении группы прокуроров. Процкером назначили прокурора Сафаряна, Бозовуляка исключили из группы.

“Также сегодня от следователя получил приглашение на вручение обвинительного акта. После этого сфабрикованное дело против меня отправят в суд на рассмотрение по существу”, – добавил он.

Сьогодні мала розглядатись моя заява про відвід прокурора Бозовуляка у кримінальному провадженні щодо третього замовного… Posted by Сергій Стерненко on Teisipäev, 11. august 2020

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний круглосуточный арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена с круглосуточного на ночной домашний арест.