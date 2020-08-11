“Шахтер” вышел в полуфинал Лиги Европы

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11.08.2020, 23:55, Новости дня

11 августа донецкий “Шахтер” завоевал путевку в полуфинал Лиги Европы УЕФА, обыграв “Базель” из Швейцарии со счетом 4:1, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Уже на 2-й минуте Жуниор Мораес открыл счет после углового. На 22-й Тайсону помог рикошет от ноги Фабиана Фрая – 2:0 в пользу “горняков”.

На 75-й минуте Алан Патрик реализовал 11-метровый, назначенный за фол против Тайсона. На 88-й минуте Додо с паса Тете провел четвертый мяч. И только на 90+2-й минуте Рики ван Вольфсвинкель забил мяч престижа в составе “Базеля”.

Издание “ГОРДОН” вело онлайн-трансляцию из Гельзенкирхена, где проходила игра.

Впервые с 2016 года “Шахтер” сыграет в 1/2 финала престижного евротурнира. Его соперником на этой стадии будет миланский “Интер”. Матч пройдет в Дюссельдорфе 17 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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