Журналисты Русской службы Би-би-си подверглись нападению в Минске

11.08.2020, 23:53, Новости дня

Группа мужчин без опознавательных знаков совершила нападение на журналистов Русской службы Би-би-си в Минске, информирует издание.

«Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как проинформировала Русская служба Би-би-си, журналисты задержаны не были.

«У всех троих журналистов были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями», – добавили в издании. Отмечается, что двое мужчин также начали избивать оператора и наносить удары по его камере после того, как их попросили вернуть карточку аккредитации.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал власти Белоруссии соблюдать права журналистов.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики. В понедельник вечером посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.