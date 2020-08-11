 

Журналисты Русской службы Би-би-си подверглись нападению в Минске

11.08.2020, 23:53, Новости дня

Группа мужчин без опознавательных знаков совершила нападение на журналистов Русской службы Би-би-си в Минске, информирует издание.

«Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как проинформировала Русская служба Би-би-си, журналисты задержаны не были.

«У всех троих журналистов были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями», – добавили в издании. Отмечается, что двое мужчин также начали избивать оператора и наносить удары по его камере после того, как их попросили вернуть карточку аккредитации.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал власти Белоруссии соблюдать права журналистов.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики. В понедельник вечером посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Отражена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

19.07 / Лукашенко не исключил попытки его свержения

03.07 / Повышенный радиоактивный фон над Европой связали с ядерным реактором

01.07 / Прокуратура просит избрать Порошенко меру пресечения на восемь дней

21.07 / Для Путина Хабаровск – конфликт трех – пяти человек, чего там люди на улицы вышли – он знать не хочет. Они для него статисты за печеньки

01.08 / Трамп заявил, что запретит TikTok в США

18.07 / Музей Метрополитен вновь откроется в конце августа

13.07 / Первая страна ЕС объявила о готовности открыть границы для россиян

12.07 / Саакашвили: Я Трампа возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали

28.06 / Трамп оказался не в курсе приписываемого РФ сговора с боевиками против США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска