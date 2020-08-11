 

Мнение: Тихановская призвала белорусов сидеть дома

11.08.2020, 23:40, Разное

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Тихановская призвала жителей Белоруссии не выходить на улицы и не противостоять белорусской милиции.

Разумеется протесты не остановятся, потому что все понимают, что Тихановская изначально была лишь ширмой и в событиях в Белоруссии задействованы куда как более серьезные силы, нежели блогер-сиделец и его уехавшая в Литву жена.
Разумеется, можно ожидать заявлений, что ее заставили это зачитать, так как ее муж сидит в тюрьме, а КГБ может при необходимости, быть весьма убедительной структурой.

* * *

Между тем в Белоруссии сегодня началась объявленная оппозицией забастовка.
Пока что забастовка идет средненько – некоторые предприятия бастуют (говорят, до 10 предприятий), некоторые нет.
Некоторые начинают бастовать, потом выдвигают требования в духе "прекратить бить протестующих" и т.п., после чего возвращаются к работе.
Эффективность забастовки можно будет оценить если она продлиться хотя бы несколько дней и захватит существенное кол-во предприятий. Если все останется фрагментарным, то Лукашенко это легко переживет.

Источник: Colonel Cassad



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