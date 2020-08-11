В России объявили о создании вакцины от COVID-19

11.08.2020, 23:35, Новости дня

В среду, 11 августа, на совещании правительства президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире экспериментальной вакцины от COVID-19. Вместо научных докладов и экспертной оценки, гарантию безопасности препарата, разработанного центром им. Гамалеи, дал сам гарант конституции, заявив, что она «достаточно безопасна».

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры (антител) высокие», – эти слова Путина цитируют ведущие российские СМИ.

Об успешном прохождении испытаний вакцины объявили и в Министерстве здравоохранения РФ, впрочем, из заявлений чиновников становится ясно, что тестировали препарат лишь на сотнях человек. Третью, самую продолжительную и сложную фазу испытаний, которая предполагает тысячи участников и определяет эффективность, а также более редкие побочные эффекты, планируют завершить уже после начала вакцинированная.

В основе вакцины – ДНК другого аденовируса, который при помощи генной модификации, попадая в организм, запускает процесс синтеза белков в клетках. Название у препарата символическое – Спутник V, в честь первого советского искусственного спутника Земли. Это – явная отсылка к соревнованию за первенство в космосе на фоне всемирной гонки за вакциной. Всемирная Организация Здравоохранения успехи российской науки пока комментирует сдержано. Официально представитель организации Тарик Язаревич, отметил, что на оценку свойств препарата понадобиться время.

«Мы находимся в процессе контактов и обсуждения с представителями российской стороны относительно возможной предварительной квалификации этой вакцины, но подобный процесс включает тщательное изучение и оценку данных о безопасности и эффективности». – отметил Язаревич.

Ранее с призывом тщательнее изучить вакцину перед регистрацией к российскому правительству обратились фармацевтические компании. В ассоциации организаций по клиническим испытаниям, в частности, заявляют о неполных данных о безопасности препарата для пожилых людей.

О том, что информации об особенностях Спутника V недостаточно, свидетельствует также описание вакцины на сайте Минздрава РФ. Например, препарат противопоказан детям – из-за отсутствия данных о клинических испытаниях. Комментируя российскую разработку в эфире телеканала ABC, министр здравоохранения США Алекс Азар подчеркнул, что «важно не первенство, а безопасность».

В эксклюзивном интервью «Голосу Америки» профессор университета Нью-Хэйвена Элвин Тран также отметил, что ложное чувство защищенности от недоработанной вакцины может нанести серьезный вред здоровью людей.

«Если человек получает вакцину, но у него не развивается иммунитет, он подвергает себя серьезному риску заражения. Особенно, если он бывает в публичных местах и не придерживается мер предосторожности: не носит маску, не соблюдает дистанцию. Поэтому цель – не создать первую вакцину, а создать первую эффективную вакцину. Над этим работает все научное сообщество. К сожалению, я не думаю, что уже удалось этого достичь», – отметил Тран.

В российском Минздраве намерены начать массовое вакцинирование осенью, а в течение месяца первые прививки сделают учителям и медицинским работникам. Тем временем, в фонде прямых инвестиций сообщили, что Россия уже получила запросы на миллиард доз вакцин из 20 стран. Среди первых добровольцев оказался президент Филиппин Родриго Дутэртэ, заявивший, что полностью доверяет Спутнику V.