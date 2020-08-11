Байден назвал имя кандидата на пост вице-президента

11.08.2020, 23:35, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во вторник назвал имя предполагаемого вице-президента. Выбор Байдена пал на сенатора Камалу Харрис. Об этом говорится в сообщении избирательного штаба Байдена.

55-летняя Харрис стала первой чернокожей женщиной, претендующей на пост вице-президента США.

«С большой честью объявляю, что я выбрал Камалу Харрис – бесстрашного борца за права простых людей и одного из лучших госслужащих нашей страны – в качестве кандидата на пост вице-президента», – написал Байден в Твиттере.

Харрис, которая в 2016 году стала второй в истории чернокожей женщиной, избранной в Сенат, должна привлечь афроамериканцев, которые являются самыми лояльными избирателями Демократической партии.

Среди других кандидатов на пост вице-президента Байден также рассматривал губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, конгрессвумен Карен Басс и политическую активистку Стейси Абрамс.

Байден, занимавший пост вице-президента в администрации Барака Обамы, пообещал, что его напарницей будет женщина. В списке предполагаемых кандидатов были по крайней мере 12 человек, в том числе Сьюзен Райс, экс-советник президента Обамы по национальной безопасности.