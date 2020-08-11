 

Президент Литвы: Евросоюз может отправить представителя на переговоры с властями Беларуси

11.08.2020, 22:50, Новости дня

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в распространенном комментарии для СМИ, которое цитирует агентство “Интерфакс-Украина”. 

Науседа сказал, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по телефону. По словам президента, обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.

“Мишель пообещал вернуться с предложениями о возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета – тоже вероятная альтернатива”, – сказал президент.

По его словам, Литва готова взять на себя роль посредника в деле разрешения белорусского кризиса.

“Времени у нас немного, нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки. Литва готова посредничать в этом процессе – к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции”, – сказал президент.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

В этот день в Минске погиб один из активистов.  

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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