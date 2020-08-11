В Украину вернулись моряки, которые год назад застряли в Бразилии

11.08.2020, 22:50, Новости дня

В Украину вернулись 12 моряков с судна Srakane, которые около года назад застряли в Бразилии, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, украинские моряки находились в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу). В прошлом году им перестали выплачивать зарплату, из-за чего они не могли вернуться в Украину.

“Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец успешно вернулись на родину”, – сообщили в министерстве.

На початку червня стало відомо, що 12 громадян України, які входили до складу екіпажу судна «SRAKANE», фактично… Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Teisipäev, 11. august 2020