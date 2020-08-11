 

В Следкоме Беларуси решили изымать авто у протестующих

11.08.2020, 22:50, Новости дня

В Следственном комитете Беларуси заявили, что будут изымать автомобили демонстрантов, которые используются для блокирования транспорта. Об этом 11 августа сообщило агентство “Белта” со ссылкой на заявление ведомства.

“В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами”, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что установка баррикад в виде авто или других предметов может повлечь уголовную ответственность, которая в Беларуси наступает с 16-летнего возраста.

“Санкция ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено ч. 2 ст. 310, то до 10 лет лишения свободы”, – заявили в Следекоме.

Возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе столицы вечером 10 августа.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

В этот день в Минске погиб один из активистов.  

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / BI поправил Байдена, назвавшего Трампа первым «расистом» на посту президента США

17.07 / В НАБУ подтвердили информацию о вручении подозрений главе и заму Окружного админсуда Киева, главе Госсудебной администрации и еще пяти судьям

06.08 / Россия начала учения со стрельбами в Балтийском море

08.07 / Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва – Минобразования Украины

10.07 / В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса

31.07 / ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост случаев коронавируса в мире

21.07 / За несколько месяцев население Украины сократилось почти на 117 тыс. человек

06.08 / Шведы довольны успехами своей стратегии в борьбе с коронавирусом

17.07 / Украина потратила на американских юристов для дел против РФ свыше 5 млн долларов

25.06 / Украина направила РФ ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска