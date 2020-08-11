Экономика: Российское мясо распробовали за рубежом

11.08.2020, 22:48, Новости дня

Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. РФ не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из РФ на внешних рынках?

Буквально восемь лет назад РФ была основным в мире импортером свинины. Однако теперь она празднует победу. РФ стала нетто-экспортером свинины. В первом полугодии РФ поставила на внешние рынки 88 тыс. тонн свинины, что на 96% больше, чем годом ранее. Причем, раньше две трети экспорта приходилось на субпродукты, а теперь 60% экспорта составила свинина. В этом году РФ сможет отправить за рубеж 200 тыс. тонн продукции свиноводства на 300 млн долларов. Такой прогноз делает Национальный союз свиноводов, передает «Агроинвестор».

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какой рывок наша страна совершила на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Теперь настала очередь удивлять производителей свинины и говядины.

«Первые заметные инвестиции в свиноводство пошли в 2005 году. Начиная с запуска национального проекта, свиноводство последовательно каждый год прибавляло. Если в 2005 году мы производили всего 1,5 млн тонн свинины, причем, 70% – это были подсобные личные хозяйства, а их продукция малопригодна для магазинов, то уже в 2019 году мы произвели почти 4 млн тонн свинины. А в 2020 году, по предварительным оценкам, мы может выйти на объем в 4,2 млн тонн», – рассказывает газете ВЗГЛЯД руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Если раньше РФ была в числе крупнейших импортеров свинины, то теперь она входит в пятерку крупнейший производителей. Более того, РФ впервые стала нетто-экспортером свинины. Импорт свинины в этом году, по оценке Юшина, составит всего 10 тыс. тонн. Это капля в море. Тогда как еще десять лет назад – в 2009 году РФ импортировала целых 1,25 млн тонн продукции свиноводства. Это колоссальное достижение. При этом внутреннее потребление свинины также серьезно подросло. «В прошлом году РФ вышла на уровень потребления 76 кг мяса на человека в год. Это самый высокий уровень потребления мяса в истории России. Этот уровень очень близок к уровню самых богатых стран мира. Мы – страна мясоедов», – замечает Юшин.

Как РФ удалось сначала обеспечить полностью свининой себя, а потом и начать реализовывать экспортные амбиции?

Сначала поддержка пришла в виде национальной программы. Однако в 2013 году в связи со вступление РФ в ВТО шли жаркие споры именно о судьбе свиноводства. Многие полагали, что это навредит нашей отрасли. Поначалу так и было.

«На первом этапе опасения свиноводов, что условия, на которых мы присоединяемся, нанесут вред нашей отрасли, оправдывали себя. Но в конечном итоге за счет эффективности мер, которые принимало правительства в плане тарифной и таможенной политики, а также за счет развития внутреннего производства и логистики, расширения ассортимента продукции, мы фактически вытеснили весь импорт», – говорит собеседник.

С 1 января 2020 года перестали действовать количественные ограничения в виде квот на импорт свинины, которые были достаточно большие (430 тыс. тонн). Аргентинские и чилийские производители свинины активно пользовались этой квотой, поставляя в Россию свинину без пошлин. Теперь действует плоская таможенная пошлина в 25% для всех без исключения, что соответствует соглашению с ВТО.

Инвестиции в свиноводство в 2018-2022 годах составят порядка 200 млрд рублей, указывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации.

«Наш рынок сегодня полностью обеспечен российской свининой. Нет проблем ни со снабжением розницы, ни со снабжением HoReCa (рестораны, кафе), ни со снабжением мясокомбинатов. Причем, благодаря постоянному наращиванию производства и усилению конкуренции, цены на свинину последовательно снижаются», – замечает эксперт.

Важность этой независимости, которую добилась в свиноводстве России, можно наглядно увидеть на примере прошлого года. «В 2019 году цены на свинину в Китае из-за вспышки африканской чумы выросли на 100%. В Европе из-за увеличения экспорта в Китай и африканской чумы цены выросли на 30-40%. Тогда как в РФ оптовые средние цены были на 5% ниже, чем в 2018 году. Потребительские цены тоже падают год от года. Вот что значит, РФ самообеспечилась», – рассказывает Сергей Юшин.

Конечно, потребление внутри РФ не может расти бесконечно, и следующий этап развития отрасли – это выход на экспортные рынки.

Российскую свинину покупает Вьетнам, страны Евразийского Союза, в частности Белоруссия и другие. Однако, конечно, российские свиноводы мечтают заполучить крупнейший рынок сбыта – китайский, где можно хорошо зарабатывать. Это уже делают американцы, канадцы, бразильцы и т.д. В этом списке пока нет России.

Проблема в том, что Китай не признает за Россией регионализацию по африканской чуме свиней, то есть не признает Россию безопасной с точки зрения болезни животных. Хотя в ЕС китайцы активно скупают свинину, несмотря на то, что в Восточной Европе постоянно возникают вспышки африканской чумы, как в домашних хозяйствах, так и на крупных фермах и в дикой природе.

«Нам сейчас надо любыми способами усилить работу по искоренению африканской чумы свиней на территории Российской Федерации. По крайней мере, существенно снизить риски возникновения новых очагов. И продолжить вести переговоры с китайцами», – говорит Юшин. В ассоциации предлагают договориться с китайцами о поставках свинины от российских вертикально-интегрированных предприятий, где контролируется безопасность всей производственной цепочки, начиная с корма и закачивая упаковкой готовой продукции.

«Такие предприятия имеют ведущий уровень эпидемиологической защиты. Китайцы могли бы выбрать их в качестве экспортеров. Однако Пекин пока очень сдержан в своих оценках на счет перспектив открытия китайского рынка для российской свинины. Но надеюсь, что мы сейчас активизируем переговоры по этому направлению. Потому что без расширения экспорта мы можем увидеть в отрасли негативные тенденции, прежде всего, с точки зрения финансовой устойчивости. Многие компании находятся еще в инвестиционном цикле», – говорит эксперт. Другие рынки, например, Японии и Южной Кореи, для выхода российской свинины закрыты, причем, в том числе по геополитическим причинам, добавляет он. Поэтому надо больше работать с Китаем – мясу птицы ведь удалось прорваться на этот рынок.

А вот по говядине ситуация отличается. Этот рынок также начал развиваться благодаря национальной программе развития. И здесь уже произошли серьезные структурные изменения.

«Раньше основной объем говядины мы получали от молочного стада.

Когда корова переставала давать молоко, ее отправляли на мясо. Такой говядины у нас было 98%. Теперь у нас 20% говядины приходится на высококачественный скот мясных и помесных пород.

Это уже «настоящая» говядина, как ее понимают в мире. Хотя против говядины от коров молочных пород мы ничего против, конечно, не имеем. Но структурные изменения налицо», – говорит Сергей Юшин.

В РФ созданы современные высокотехнологичные животноводческие предприятия, которые по эффективности не уступают заводам в США и Канаде. Однако экспортный потенциал для российской говядины еще более сложен, чем по мясу птицы и свинине.

«Нам практически невозможно конкурировать с говядиной, которую поставляют Бразилия, Аргентина, Мексика, США и Канада. Там эта отрасль давно и очень сильно развита. Это предприятия большого масштаба. Там давно решены все вопросы по болезням животных. Не думаю, что у РФ есть грандиозные перспективы по объемам экспорта говядины», – считает Сергей Юшин.

Однако у РФ есть возможность занять здесь особую нишу. РФ может стать главным экспортеров дорогой премиальной говядины, в частности, для ресторанов по всему миру. Уже поставлены пробные партии в Китай, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. А в начале года первая партия ушла даже в Бразилию, которая в числе лидеров по экспорту обычной говядины. Однако самой Бразилии не хватает дорогой говядины для ресторанов. «Это говядина идет по совершенно другой цене. Ее оптовая цена 15-20 долларов за килограмм. Поэтому даже если объемы экспорта такой премиальной говядины из РФ будут небольшими, то мы рассчитываем все-таки на приличную экспортную выручку в деньгах. Это важно, так как это поддержит рентабельность производства внутри России», – считает Юшин.

Однако по говядине РФ предстоит еще пройти большой путь, который уже пройден по мясу птицы и свинине. Сейчас обсуждаются два следующих шага для поддержки мясного животноводства. Во-первых, это замена тарифного квотирования на плоскую таможенную пошлину. Во-вторых, отказ от тарифных преференций.

«У нас по-прежнему такие крупные импортеры как Аргентина, Парагвай, Бразилия, Индия поставляют нам говядину с тарифными преференциями, то есть 75% от тарифной ставки.

Фактически наш бюджет финансирует импорт крупнейших мировых производителей говядины. Это нелепость. Так не должно быть.

Подобные тарифные преференции по мясу птицы и по свинине мы отменили еще в 2013 году. И сразу был эффект», – рассказывает Юшин

А именно: две указанные меры защитят рынок от импортеров. «Это даст толчок к развитию отрасли, станет стимулом для роста инвестиций в мясное скотоводство. Время для нового этапа настало», – заключает собеседник.

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