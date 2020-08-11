Мнение: Развитие и структура ВДВ в последние 10 лет

11.08.2020, 22:31, Разное

"Канал специального назначения" о развитии структуры ВДВ в 2010-2020-м годах.

Развитие и структура ВДВ в последние 10 лет.

После войны с Грузией в 2008 году, в ВС России началась масштабная реформа по преобразованию армии. Попали под это и десантники. В те годы, у руководителя МО Сердюкова (как и зачем?) созрел план по расформированию до 50% подразделений ВДВ. Вплоть до его увольнения шла борьба, в частности тогдашний главком ВДВ генерал Шаманов очень рьяно отстаивал свой род войск, по сути в моменте это могло стоить ему карьеры (случай на совещание с МО). После того как пост занял Сергей Шойгу, в ВДВ начался этап преобразований.

В состав гвардии удалось вернуть 11, 56, 83 ДШБ и 242 учебный центр. Было принято решение о развертывание 45-го полка в бригаду, с наращиванием батальонов. В 2014 году 76-й и 7-й дивизиях отдельные роты разведки были развернуты в батальоны, с включением в их штат рот спецназа, подобное коснулось и 31-ю бригаду. Помимо этого в 11-й и 83-й бригадах были созданы роты РЭБ.

В 2016 году, в десантно-штурмовых соединениях ВДВ, а именно в 7-й, 76-й дивизиях, 11, 56, 31 и 83 бригадах были созданы танковые роты. В 98 и 106 дивизиях роты разведки также были развернуты в ОРБ, а также в различных частях были сформированы роты РЭБ и "крылья" – роты БПЛА.

В 2018 году в 76-й дивизии был сформирован новый полк – 237-й десантно-штурмовой. 38-й полк развернут в бригаду управления. Также танковые роты 76-й и 7-й дивизий, а также 56-й бригады были числено доведены до батальона. При этом в руководстве ВДВ есть мнение о формирование на базе 31-й ОДШБр в Ульяновске 104-й дивизии, которая существовала до 98-го года, и в результате формирований стала как раз 31-й бригадой. В таком случае состав ВДВ будет доведен до 5 дивизий, и 4 бригад различной направленности. При этом численность будет близиться к 50 тысячам.

По сути ВДВ являются полностью самостоятельным родом войск со своим спецназом, БПЛА, РЭБ, артиллерией, танковой поддержкой. Остается зависимость только от различной авиации, но учитывая количество учений и боевых задач выполненных в последние 10 лет, думаю эта проблема не проблема, а отлаженное взаимодействие на уровне ВДВ-ВТА, и ВДВ-армейская авиация.

Как видим, при заинтересованности командующего в сохранение своих войск, ВДВ не только избежали сокращения до минимального состава, но и обросли мощью. Конечно как все, они не лишены проблем на местах, при это подразделения ВДВ являются активными участниками учений, и боевых мероприятий на настоящее время.

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