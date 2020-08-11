Трамп заявил об ухудшении отношений с Си Цзиньпином на фоне пандемии
11.08.2020, 22:25, Новости дня
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином ухудшились на фоне пандемии и что он давно не разговаривал с лидером КНР.
«Раньше у меня были очень хорошие отношения с ним, – сказал Трамп в интервью Fox Sports Radio, напомнив о заключенной в прошлом году первой фазе торгового соглашения. – У меня были прекрасные отношения с Си Цзиньпином. Он мне нравится, но сейчас мое восприятие изменилось».
Трамп добавил, что это произошло на фоне пандемии COVID-19.
«Мое отношение, определенно, изменилось. У меня были с ним очень хорошие отношения, и я давно с ним не разговаривал».
Си Цзиньпин, в центре (архивное фото)
Президент отметил, что последствия пандемии оказались хуже, чем конфликт из-за торговли. «Это в тысячу раз серьезнее, чем торговля: все эти смерти и то, что весь мир был вынужден закрыться на карантин. Это позор», – сказал он.
Первые сообщения о новом вирусе появились в Китае в конце 2019 года. С тех пор им заразились более 20 миллионов человек во всем мире, а не менее 735 369 человек умерли. В США зарегистрировано не менее 5,1 миллиона случаев и не менее 163 160 смертей.
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