Трамп заявил об ухудшении отношений с Си Цзиньпином на фоне пандемии

11.08.2020, 22:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином ухудшились на фоне пандемии и что он давно не разговаривал с лидером КНР.

«Раньше у меня были очень хорошие отношения с ним, – сказал Трамп в интервью Fox Sports Radio, напомнив о заключенной в прошлом году первой фазе торгового соглашения. – У меня были прекрасные отношения с Си Цзиньпином. Он мне нравится, но сейчас мое восприятие изменилось».

Трамп добавил, что это произошло на фоне пандемии COVID-19.

«Мое отношение, определенно, изменилось. У меня были с ним очень хорошие отношения, и я давно с ним не разговаривал».

Си Цзиньпин, в центре (архивное фото)

Президент отметил, что последствия пандемии оказались хуже, чем конфликт из-за торговли. «Это в тысячу раз серьезнее, чем торговля: все эти смерти и то, что весь мир был вынужден закрыться на карантин. Это позор», – сказал он.

Первые сообщения о новом вирусе появились в Китае в конце 2019 года. С тех пор им заразились более 20 миллионов человек во всем мире, а не менее 735 369 человек умерли. В США зарегистрировано не менее 5,1 миллиона случаев и не менее 163 160 смертей.