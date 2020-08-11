 

Трамп заявил об ухудшении отношений с Си Цзиньпином на фоне пандемии

11.08.2020, 22:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином ухудшились на фоне пандемии и что он давно не разговаривал с лидером КНР.

«Раньше у меня были очень хорошие отношения с ним, – сказал Трамп в интервью Fox Sports Radio, напомнив о заключенной в прошлом году первой фазе торгового соглашения. – У меня были прекрасные отношения с Си Цзиньпином. Он мне нравится, но сейчас мое восприятие изменилось».

Трамп добавил, что это произошло на фоне пандемии COVID-19.

«Мое отношение, определенно, изменилось. У меня были с ним очень хорошие отношения, и я давно с ним не разговаривал».

Си Цзиньпин, в центре (архивное фото)

Президент отметил, что последствия пандемии оказались хуже, чем конфликт из-за торговли. «Это в тысячу раз серьезнее, чем торговля: все эти смерти и то, что весь мир был вынужден закрыться на карантин. Это позор», – сказал он.

Первые сообщения о новом вирусе появились в Китае в конце 2019 года. С тех пор им заразились более 20 миллионов человек во всем мире, а не менее 735 369 человек умерли. В США зарегистрировано не менее 5,1 миллиона случаев и не менее 163 160 смертей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / “Думаю, это неправильно”. Арахамия прокомментировал возможное участие Виктора Ляшко в выборах мэра Киева

17.07 / Внучка британской королевы тайно вышла замуж

27.06 / Неизвестные хакеры попытались атаковать систему онлайн-голосования

27.07 / В Швейцарских Альпах разбился самолет

29.07 / Лукашенко обратился к РФ за разъяснением в связи с задержаниями в Минске

29.06 / La Dépêche – любовь к вину и России — Депардье и Ришар сделали общее фото в честь многолетней дружбы

31.07 / Была ли жизнь на Марсе? – NASA отправит марсоход с вертолётом для исследования Красной планеты

15.07 / Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

02.07 / Трамп пообещал «фантастический» рост американской экономике

21.07 / Белый дом возобновляет брифинги группы по борьбе с коронавирусом с участием Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска