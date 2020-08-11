Опрос: 84% американцев считают СМИ «критически важными» для демократии

11.08.2020, 22:25, Новости дня

Недавное исследование, проведенное компанией Gallup и Фондом Джона и Джеймса Найта (John S. and James L. Knight Foundation), показало растущее недоверие американцев к СМИ. 8 из 10 американцев – это касается как республиканцев, так и демократов – считают, что в освещении новостей имеет место политическая предвзятость. Вместе с тем, согласно опросу, многие американцы считают, что СМИ играют критическую роль в контроле власти.

Подавляющее большинство американцев – 84% – считают СМИ «критически важными» для демократии, говорится в докладе по итогам исследования. 92% респондентов считают, что распространяемая информация должна быть аккуратной, зрители и читатели должны быть проинформированы о происходящем, а политики должны нести ответственность за свои действия.

«Мы обнаружили, что, несмотря на эти высокие устремления, растет разрыв между тем, что американцы ожидают от средств массовой информации, и тем, что, по их мнению, они получают от средств массовой информации. Мы наблюдаем падение доверия к СМИ на протяжении десятилетий. Это во многом обусловлено растущим восприятием предвзятости, связанной с политическими предпочтениями новостных организаций», – отметил Джон Сендс (John Sands) – один из руководителей Knight Foundation.

Согласно докладу, СМИ подвергаются критике гораздо больше, чем любой другой социальный институт в США – за исключением Конгресса – со стороны демократов, республиканцев и независимых избирателей. Вместе с тем сорок четыре процента американцев отмечают, что нападки на СМИ не оправданы.

«Американцы склонны считать, что СМИ являются объектом для атак со стороны политиков. И это… способствует той уязвимости, которую американцы видят в достоверности новостей. Но люди расходятся во мнениях относительно того, оправданы ли эти политические нападки на СМИ, и им неясно, заслуживают ли СМИ той политической критики, которую они получают», – рассказал Сендс.

Согласно опросу, растет скептицизм молодых американцев в отношении традиционных средств массовой информации. Исследование свидетельствует, что интернет-новости стали доминирующим источником для молодежи. При этом, они полагают, что дезинформация в интернете – одна из самых больших проблем. Так считают 78% процентов респондентов. 73% хотели бы, чтобы крупные интернет-компании находили способы блокировать ложную информацию в Интернете.

Джон Сендс отмечает: согласно докладу, интерес к информации в СМИ тесно связан с участием в общественной и политической жизни.

«Мы обнаружили, что люди, которые читают и смотрят местные новости, с гораздо большей вероятностью будут участвовать в решении важных общественных проблем. И 81 процент этих людей с гораздо большей вероятностью проголосует на местных выборах. Это важный показатель. Это действительно говорит о важности создания здоровой и надежной экосистемы местных новостей по всей стране», – подчеркнул Сендс.

Данные опроса свидетельствует, что американцы считают, что СМИ несут определенную ответственность за политический раскол в стране: так полагают 96% респондентов – республиканцы, демократы и независимые избиратели.

В рамках опроса Gallup и Фонда Джона и Джеймса Найта American Views 2020 года было опрошено более 20000 американцев. Результаты опроса основаны на данных, собранных в период с ноября 2019 по середину февраля 2020 до вспышки коронавируса и начала протестного движения против расовой справедливости.