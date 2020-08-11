Мнение: Гидра протеста без головы

11.08.2020, 22:16, Разное



Минск. Женщину уводят из-под дубинок

Ситуация в Белоруссии странным образом перекликается с нашими хабаровскими протестами. И у них, и у нас в итоге получается “безголовый протест” – то есть “народ” в чистом виде, выходящий против властей с не вполне ясными лозунгами и без явных лидеров. Такая “армия без командиров”. Кого-то зрелище умиляет – это, видимо, этакие стихийные анархисты, просто с детства не выносящие “начальства” в любом виде; но при трезвом взгляде трудно отделаться от ощущения, что при отсутствии руководства любой протест обречен.

И вот сейчас опубликовано видео Тихановской, “нового президента”, которая, как выяснилось, уже в Литве и оттуда призывает протестующих разойтись. Женщину можно понять: она увидела воочию, что игра пошла уже абсолютно всерьез, появились даже первые погибшие, в Минске войска, людей тысячами вяжут и держат в каких-то гаражах (поскольку все тюрьмы переполнены) – и она сочла, что НА ТАКОЕ она не подписывалась. Только дурак мог бы ее за это осудить – она все-таки не какая-то Бурерожденная, а обычная домохозяйка.

Получается, что белорусский Лука и это предусмотрел, когда пренебрежительно высказывался о женщинах в избирательных списках – и оттого позволил оставить в них Тихановскую, все равно, дескать, “никакая женщина не может быть мне соперником”. Как в воду глядел.

Протестная активность в Белоруссии с отъездом Тихановской получила, безусловно, серьезный удар. Но не факт, что и это может остановить запущенный маховик – война, как известно, с определенного момента начинает сама себя питать, когда люди выходят драться уже не за идеи, а из мести “за погибших друзей”. Правда, возможно, что этот Рубикон там пока еще не перейден.

Отсутствие ясных целей и программ – вот ахиллесова пята любой оппозиции на постсоветском пространстве. Украина, где Майданы были неизменно успешны, все время выезжали за счет идеи “Европы” – нам, мол, надо сделать не как в России, а как в Европе. По всей видимости, Европа как ценность не так привлекательна для белорусов – возможно, из-за того, что к ней каким-то образом ближе. Но, скорее, еще более из-за того, что у них в государстве пока еще есть работа, и проблема выбора, куда отправляться на заработки – в Россию или в ЕС – никогда не стояла так остро, как на Украине.

В любом случае борьба в Белоруссии не закончится, даже если Лука выиграет этот раунд.