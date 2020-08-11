Мнение: Собчак в шоке! Богачи побежали из США!

11.08.2020, 22:10, Разное



Смешно, конечно, как полыхает у несчастных победителей Майдана от новостей из "золотого миллиарда". Вот, даже Ксения Собчак жалуется, что дескать – народ-то бежит из Штатов, а конкретно из Нью-Йорка. Кстати, я ровно вчера об этом писал и тут же прибежал герой в шароварах меня выводить на чистую воду. Ну, ок, а что тогда с этим делать?

Напомню, я написал, что Ковид сильно-сильно испортил имидж стран победителей капиталистического труда. ВВП США обвалился на 30 с центами процентов, у Германии промпроизводство падает уже 20 месяцев подряд, т.е. итак плохо было (привет санкции против России!) – а теперь вообще труба + беженцы + санкции, но уже от Штатов. Высокие отношения, ага?

Или вот, сегодня стало известно, что РФ зарегистрировала вакцину от коронавируса. А чего США, кроме опять – дешевого скандала в свое время с попыткой выкупить у немцев фармакомпанию за свежеотпечатанные баксы и грабеж союзников на маски и ИВЛ? Вообще, что ФРГ, что Последней Сверхдержаве – кроме трупов – хвалиться нечем. И вот мне пишет представитель самой древней цивилизации по этому поводу, цитирую:

эээ … я не понял, автор из Томска рассказывает о том как дела с жизнью в Германии? Франции? Австралии?был там хотя бы в качестве туриста? нет?тогда я даже не могу подобрать подходящего эпитета для 115к подписавшихся.

Кто не знает, 115 000 подписчиков – это про мой канал УспехРашаТВ на Ютубе, хотя об этом я там не говорю – итак тем хватает. Но зато клево про "сам был". Они, шаровные наши товарщи тем прекрасны, что верят – что сами видели. Поэтому, как вы понимаете, Луны нет – вернее это такое блюдце, что по небу ездит по ночам, а Солнце – это такая большая лампочка. Ну и Земля – плоская. Ведь напомните мне имя последнего украинского космонавта, пожалуйста?

Но, ладно, хрен с ним, с вашим покорным ватаном – меня не спасти, но вот – пишет и страдает Ксения Анатольевна Собчак! Еще вчера я говорил, что толстые кошельки бегут нафиг из Нью-Йорка ибо там негры и стреляют, как вдруг:

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».«Мою любимую Америку громят! И это я не пропагандистские каналы насмотрелась, это мне пишут мои друзья», — сообщила Собчак. По ее словам, друзья нанимают охрану и «в ужасе сбегают из Нью-Йорка».

И что? Неужели и Ксения теперь – работает на Кремль? Осталась только дочка Навального – последний оплот и надежда демократии? Ведь вот еще прелестная новость, мои соболезования победителям Майдана:

Рекордное количество американцев отказываются от гражданства США, как показали данные бухгалтерской компании из Нью-Йорка, пишет Independent.В компании Bambridge Accountants сообщили, что в первой половине 2020 года от гражданства США отказались 5816 человек – на 1210% больше, чем за предыдущие шесть месяцев, когда было зарегистрировано только 444 подобных случая.Первые два квартала 2020 года также занимают первое и второе место с рекордными показателям – 2909 и 2907 соответственно.

С одной стороны хохло-демократы сейчас мне скажут, что дескать – почти 6 000 человек на 350 млн населения – это не смешно. И мы даже не будем обсуждать, что сейчас они достанут тухлую методичку про то, как все уехали из России. И не будем подло хихикать на тему, что из Украины все бегут хоть в Польшу целовать ботинки панам – ибо ЕвроИнтеграция завела аграрную сверхдержаву в такую дупу, что – любо-дорого.

Просто, есть очень важный нюанс. Это от украинского гражданства отказываться – одно удовольствие. А из казино США так просто никто не уходит – банкир Тиньков мне даст мне соврать. Это к тому же не говоря о том, что недавно США повысили пошлину за отказ от звездно-полосатого паспорта – и не каждый украинец теперь за полжизни столько заработает. И стало быть, вот в чем прелесть – отказываются от подданства в пользу Хехемона – ни разу не бедные люди. Пока каждый представитель Нэньки мечтает целовать ботинки неграм за пару центов и гамбургер.

Ну, и, собственно, вывод-то простой. Говорили мы американцам – бегите глупцы от хохлов, мы их держали столько лет – а вы открыли этот ящик Кондитера. Был Биг Эппл, а станет – Большая Дупа!

Трампу привет!

Счастья вам.