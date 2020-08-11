Российские учёные выводят суперкур

11.08.2020, 22:33, Разное

«Нет гриппа, кроме птичьего», — говорит Ольга Глазова, генный инженер из подмосковного Физтеха (МФТИ).

В самом деле, естественными резервуарами для гриппа самого распространённого типа А, который вызывает ежегодные эпидемии и даже пандемии, являются водоплавающие птицы. Вездесущие и мигрирующие, они передают инфекцию своим домашним родственницам, — а те уже могут заражать людей.

«Грызуны, например, гриппом не болеют, но куры переносят его ещё тяжелее нас, — добавляет Ольга. — Если где-нибудь случается вспышка, это приводит к большим экономическим потерям. Не говоря уж о риске передачи вируса человеку».

Поэтому биологи из разных стран мира работают над созданием ГМ-кур, невосприимчивых к этой болезни.

По словам Ольги, одной из главных проблем остаётся высокая скорость мутации вируса, благодаря которым постоянно возникают новые штаммы, способные преодолеть средства защиты, которые ещё недавно работали как положено.

Однако каким бы ни был штамм, для проникновения в клетку любой грипп типа А связывается с сиаловыми кислотами, которые в изобилии присутствуют на клеточной мембране. Если уменьшить количество этих молекул на поверхности клеток дыхательных путей, можно снизить и шансы заражения.

Учёные уже получили культуры генно-модифицированных куриных клеток, которые производят меньше сиаловых кислот. Они действительно оказались более устойчивы к гриппу и при этом не демонстрируют никаких побочных эффектов от такого вмешательства. Но это «в пробирке», и будут ли здоровы полноценные живые куры после ГМ-процедур, пока неизвестно.

«Генная модификация для тех же грызунов давно отработана и сравнительно проста, — говорит Ольга Глазова. — С птицами всё намного сложнее».

В самом деле, из самки лабораторной мыши можно извлечь яйцеклетку, провести над ней необходимые манипуляции, после чего снова поместить в матку. У птиц же с самых первых этапов развития формируются оболочки яйца, которые тесно связывают эмбрион с организмом матери. Его невозможно изолировать, не погубив, и учёные вынуждены искать обходные пути.

Например, из уже «рожденного» яйца извлекают группу из примерно сотни клеток, которые в будущем должны развиться в половые клетки взрослой птицы. Их модифицируют и помещают в эмбрион-реципиент, заменяя его собственные аналогичные клетки. Такое яйцо развивается в самую обычную курицу, однако часть её половых клеток несёт модифицированную ДНК.

Потомки, полученные от скрещивания таких птиц, будут генно-модифицированными, а если генетикам из Физтеха удастся вся эта хитрая процедура, — окажутся первыми, которым нипочём даже грипп.