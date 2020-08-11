Мнение: Тупик Лукашенко

11.08.2020, 22:07, Разное

Записанный под давлением призыв Светланы Тихановской «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности» граждане Беларуси не услышали. Сегодня люди снова вышли на протесты. Силовики по-прежнему лютуют…

Ситуация для Лукашенко тупиковая. У беларуского протеста нет лидеров и организаторов. Люди протестуют только потому, что Лукашенко чертовски надоел людям. А это не значит, что власти просто не с кем договариваться об условиях прекращения протеста.

Выходит, что придется и дальше действовать по приниципу «сила есть – ума не надо»? А между тем массовые задержания вполне могут привести к еще большому нарастанию протестной активности. Потому что у каждого задержанного есть родные, близкие, друзья, знакомые… Они вполне могут пополнить ряды протестующих.

Не может же Лукашенко отправить в камеры сотни тысяч людей.

Или может?

Фотографии отсюда