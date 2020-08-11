«Всё надоело» — рекордное число американцев отказалось от гражданства в 2020 году

11.08.2020, 22:02, Новости дня

За первую половину 2020 года от гражданства США отказались более чем в два раза больше американцев, чем за весь 2019 год, в связи с политическим климатом в стране и плохим управлением пандемией, пишет CNN. При этом ожидается, что если на ноябрьских выборах вновь победит президент Дональд Трамп, тенденция лишь усилится.



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Рекордное число американцев отказываются от гражданства США, пишет CNN со ссылкой на исследование фирмы Bambridge Accountants, специализирующейся на вопросах, связанных с налогами экспатов.

Так, по данным компании, за первую половину 2020 года от американского гражданства отказались более 5800 человек. Для сравнения, за весь 2019 год это сделали лишь 2072 человека.

«В основном это люди, которые уже уехали из США, просто решив, что им всё надоело», — считает один из владельцев компании Алистер Бэмбридж.

По словам Бэмбриджа, отказы связаны с деятельностью американского президента Дональда Трампа, политикой страны в данный момент и распространением коронавируса в США.

Кроме того, хотя большинство жалуются именно на политический климат, нашлись и те, кто назвал одной из причин своего решения налоговую политику страны. Так, граждане США, проживающие за рубежом, обязаны ежегодно подавать налоговые декларации, сообщать об иностранных банковских счетах, инвестициях и получении пенсии, напомнил эксперт.

Несмотря на то что те, кто подавал налоговые декларации, могли претендовать на разовую выплату льгот в размере $1200 и дополнительно $500 на каждого ребёнка на их иждивении, множество людей сочли, что ежегодная налоговая отчётность для них стала «перебором».

При этом, по мнению Бэмбриджа, в будущем тенденция будет лишь усиливаться в случае победы действующего президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

«Если президент Трамп будет вновь избран, мы полагаем, что будет ещё одна волна тех, кто решит отказаться от своего гражданства», — предположил эксперт.

Как напоминает CNN, для того чтобы отказаться от гражданства, американцы должны заплатить $2350 и лично явиться в посольство США в стране своего проживания, если они находятся за пределами Соединённых Штатов.