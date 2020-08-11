В Беларуси освободили журналиста «Медузы» Максима Солопова

11.08.2020, 21:55, Разное

Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, которого задержали белорусские милиционеры, разгонявшие протесты в Минске, находится на свободе. Об этом изданию сообщили в посольстве РФ в Белоруссии.

Солопова отпустили из изолятора и передали сотрудникам дипмиссии. В ближайшее время его отвезут на границу Беларуси с Россией.

Связь со спецкорром «Медузы» пропала в ночь на 10 августа. Он был в Минске и освещал протесты, вспыхнувшие после голосования на выборах президента Беларуси. О задержании Солопова сообщили журналисты Daily Storm, оказавшиеся с ним в одном автозаке.

❗️@dailystorm_ru опубликовал видео задержания своего журналиста Антона Старкова и корреспондента «Медузы» Максима Солопова.

На кадрах видно, как силовики избивают Солопова дубинками и уводят в автозак. pic.twitter.com/bsBKdSu4fD

— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 11, 2020

Сегодня издание опубликовало видео задержания спецкора «Медузы». На кадрах видно, что силовики избивают Солопова дубинками и после этого ведут его в автозак.

Зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал «Эху Москвы», что за время протестов в Беларуси были задержаны десятки сотрудников СМИ. «Сейчас начались новые задержания, сегодня новый вечер протестов и в регионах проходят задержания журналистов», — сказал он.

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