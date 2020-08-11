Недовольные результатами выборов в Белоруссии собрались у посольства в Москве

11.08.2020, 21:53, Новости дня

Недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии граждане третий день собираются у посольства республики в центре Москвы. Участники акции скандируют политические лозунги, многие пришли с плакатами.

Всего на улице у посольства Белоруссии в центре Москвы собрались около 400 человек. Полиция пока никого не задерживает, а просто следит за соблюдением порядка и препятствует выходу людей на проезжую часть, передает ТАСС.

Основная часть собравшихся с флагами, цветами и транспарантами расположилась на противоположной стороне улицы от посольства на Маросейке. Периодически толпа начинает скандировать: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключенным», передает РИА «Новости».

Также звучат призывы освободить сотрудников общественной организации «Открытая Россия» Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые были независимыми наблюдателями на выборах президента Белоруссии в воскресенье.

Вдоль тротуара цепочкой выстроились сотрудники полиции, они призывают освободить место для прохожих, однако никого не трогают. Акция проходит мирно.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не допустить смены стратегии отношений с республикой.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.