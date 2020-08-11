Boeing в июле остался без заказов

11.08.2020, 21:48, Новости дня

Американский авиаконцерн Boeing в связи с пандемией не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле и поставил заказчикам всего четыре лайнера.

Кроме того, клиенты авиакомпании в прошлом месяце отменили заказы на 43 самолета 737 MAX, полеты которых до сих пор приостановлены, передает «Интерфакс».

В июне Boeing передал клиентам 10 самолетов, в мае – четыре.

Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.

Европейский конкурент Boeing – Airbus – в июле поставил 49 самолетов и получил заказы на четыре воздушных судна.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

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