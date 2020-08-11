Глава Брянской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

11.08.2020, 21:48, Новости дня

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник, 11 августа, в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе.

Итоги обсуждения Кислицына опубликовала в своем Telegram-канале.

Так, касаемо эпидемиологической ситуации в регионе, губернатор сообщил, что сейчас ситуация стабильная, область вышла «на явное плато». «Большинство клиник вошли в привычный ритм и график работы, осталось только несколько чисто «ковидных» больниц. Если вдруг случится рост заболеваемости, то мы сможем развернуть всю систему снова за один-два дня, у нас есть все для этого – кадры, инфраструктура, СИЗ, лекарства, оборудование. Справлялись с пандемией действительно всей областью. Например, новый госпиталь возводили наши подрядчики и застройщики в качестве спонсорской помощи, регион предоставил только материалы. По-настоящему «народная стройка», – сказал Богомаз.

Богомаз рассказал о восстановлении заброшенной в Унече больницы методом народной стройки.

«В районном центре, в Унече, методом народной стройки удалось восстановить заброшенную более 10 лет больницу. 18 подрядных строительных организаций изъявили желание участвовать в капитальном ремонте больницы. Мы поставили только материалы, все работы они взяли на себя. Это был их вклад в борьбу с пандемией. Данный госпиталь на 400 мест мы сделали за 15 млн рублей. Он полностью укомплектован всем необходимым. Госпиталь готов будет принять больных в случае второй волны пандемии», – сказал губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он сообщил, что 13 августа будет принято решение о снятии всех оставшихся ограничений: заработают кафе, рестораны, образовательные учреждения и многое другое. Но масочный режим в местах скопления людей останется пока прежним, отметил губернатор.

Кроме того, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в области вводятся новые и ремонтируются старые поликлиники, ФАПы, начинают работать новые машины скорой помощи, в том числе и реанимобили, открываются центры КТ-исследований. «Большое внимание уделяется привлечению новых кадров в систему здравоохранения. Вложение средств в медицину очень помогло нам быстро справиться с развитием пандемии», – отметил Богомаз.

В ходе обсуждения он сказал также, что Брянская область вошла в пятерку регионов, где федеральные выплаты в связи с пандемией семьи получили быстрее всего. «Это получилось сделать благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов и руководителей регионального правительства. 1600 участков в пределах Брянска, где региональная власть подведет все коммуникации, будут переданы многодетным семьям», – рассказал он.

Помимо этого, сообщил Богомаз, полностью приведены в нормативное состояние или построены заново более 2 тыс. километров дорог разного уровня. Идет строительство новых развязок и мостов, например, очень важных мостов через реку Десна, упомянул он.

Обсуждались также вопросы поддержки бизнеса. «В регионе действовали и федеральные, и региональные меры поддержки, например, налоговые преференции на более, чем 1 млрд рублей», – отметил он.

Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. В рамках Instagram-трансляции, которая шла как в аккаунте проекта «Региональные практики», так и в аккаунте гостя, были озвучены актуальные вопросы от модератора и жителей региона.