 

МИД Беларуси пообещало обнародовать доказательства иностранного влияния на протесты

11.08.2020, 21:45, Новости дня

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало предоставить дипломатам стран Европейского Союза доказательства зарубежного влияния на протесты в городах страны, которые начались после выборов президента. Такое заявление МИД Беларуси опубликовало 11 августа.

Дипломаты Беларуси призвали европейских коллег не делать поспешных выводов о насилии  правоохранителей над демонстрантами.

“Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию”, – сообщили в ведомстве.

Представители МИД считают, что отдельные выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и неправде.

“Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?”, – сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что готовы представить конкретные и неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МВД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники “Весны” сообщали о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это опровергают.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Питер Стано заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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