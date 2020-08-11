 

НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда Киева

11.08.2020, 21:45, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск пятерых судей Окружного админсуда Киева и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и в создании искусственных препятствий в их работе.

В частности, в розыск объявлены:

глава ОАСК Павел Вовк;
судья ОАСК Игорь Погрибниченко;
судья ОАСК Владимир Келеберда;
судья ОАСК Игорь Качур;
судья ОАСК Алексей Огурцов;
член ВККС Сергей Остапец;
член ВККС Николай Сирош.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

4 августа НАБУ вызвало Вовка и еще восьмерых судей на допрос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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