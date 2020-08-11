Еврокомиссия утвердила программу макрофинансовой помощи для Украины на €1,2 млрд

11.08.2020, 21:45, Новости дня

Европейская комиссия утвердила восемь программ макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии, в том числе и для Украина. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

“Для Украины политические условия программы МФП на сумму €1,2 млрд являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственные предприятия”, – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины.

По его словам, это самый большой транш Еврокомиссии в рамках “исключительной” программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 10 августа заявлял, что до конца года Украина получит кредитов на сумму более $8 млрд.