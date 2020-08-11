 

Личное: Выбор

11.08.2020, 21:31, Разное

Муж или жена — это единственные близкие родственники, которых мы выбираем. Только вдумайтесь. Это очень важный выбор.

Мы не выбираем детей, родителей, братьев, сестёр, тёть и дядь, бабушек и дедушек, племянников и племянниц.

Мы можем выбрать только мужа или жену. Всё.

В связи с этим — вопрос: а вы довольны своим выбором? Положа руку на сердце: довольны?

Или, может, жалеете, что когда-то сделали такой выбор? Может, в глубине души думаете, что просчитались, что достойны лучшей доли?

Когда женились, о чём думали? Почему сделали именно такой выбор?

Поговорим о близких родственниках, которых вы выбрали сами? Хвастайтесь! Ну, или жалуйтесь.

Посижу с вами, послушаю, поболтаем.

Источник: Лена Миро



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