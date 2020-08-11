Арестован один из наиболее разыскиваемых преступников Европы

11.08.2020, 21:30, Новости дня

В Испании полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников Европы, сбежавшего в 1999 году.

«Сотрудники национальной полиции задержали в Пунта-Умбрии (провинция Уэльва) одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Арестованный бежал от властей Люксембурга в связи с деяниями, совершенными им в 1999 году», – передает РИА «Новости» заявление пресс-службы испанской полиции.

Отмечается, что в 1999 году разыскиваемый, которому тогда было 18 лет, при попытке ограбления жестоко убил пожилую женщину, а затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег тело, облитое алкоголем.

Досье предполагаемого убийцы фигурировало на платформе Европола European Most Wanted (Самые разыскиваемые преступники Европы). Его задержание стало возможным благодаря информации, переданной на сайт гражданином Испании. Как выяснилось, разыскиваемый проживал в Пунта-Умбрии на протяжении нескольких лет.

В июне на Сардинии легендарный бандит Грациано Мезина по прозвищу Гратцианедду бесследно исчез за несколько часов до вынесения приговора Верховным кассационным судом Италии.

В 2018 году в Калифорнии задержали бывшего полицейского, подозреваемого в совершении 12 убийств, 45 изнасилований и более сотни грабежей, совершенных в период с 1976 по 1986 год.