В Чехии допустили «американский след» в высылке российских дипломатов из Словакии

11.08.2020, 21:30, Новости дня

Спецслужбы Соединенных Штатов могут быть заинтересованы в высылке трех российских дипломатов из Словакии, судя по реакции пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус, сообщил экс-глава военной разведки Чехии Андор Шандор.

«По-моему, это весьма необычный факт. Вполне возможно, что он указывает и на совместный интерес словацких и американских спецслужб. Необходимо также иметь в виду и то, что госсекретарь США Майк Помпео сейчас приехал в турне по странам Центральной Европы, находится в Чехии. То, что во время визита Помпео в этот регион из одной из данных стран высылают трех российских дипломатов, да еще пресс-секретарь Помпео хвалит за это – это весьма сильный сигнал», – передает РИА «Новости» предположение Шандора.

Напомним, Словакия решила выслать трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Глава словацкого правительства Игорь Матович при этом заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

Позднее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поддерживает высылку троих российских дипломатов из Словакии, якобы таким образом Братислава дала понять, что не потерпит «преступных действий России».

Посольство России, в свою очередь, заявило, что версия Словакии о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения с Братиславой, несмотря на ее недружественные действия.