 

В Чехии допустили «американский след» в высылке российских дипломатов из Словакии

11.08.2020, 21:30, Новости дня

Спецслужбы Соединенных Штатов могут быть заинтересованы в высылке трех российских дипломатов из Словакии, судя по реакции пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус, сообщил экс-глава военной разведки Чехии Андор Шандор.

«По-моему, это весьма необычный факт. Вполне возможно, что он указывает и на совместный интерес словацких и американских спецслужб. Необходимо также иметь в виду и то, что госсекретарь США Майк Помпео сейчас приехал в турне по странам Центральной Европы, находится в Чехии. То, что во время визита Помпео в этот регион из одной из данных стран высылают трех российских дипломатов, да еще пресс-секретарь Помпео хвалит за это – это весьма сильный сигнал», – передает РИА «Новости» предположение Шандора.

Напомним, Словакия решила выслать трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Глава словацкого правительства Игорь Матович при этом заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

Позднее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поддерживает высылку троих российских дипломатов из Словакии, якобы таким образом Братислава дала понять, что не потерпит «преступных действий России». 

Посольство России, в свою очередь, заявило, что версия Словакии о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения с Братиславой, несмотря на ее недружественные действия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Тегеран заявил о провале плана Вашингтона по остановке экспорта нефти из Ирана

09.07 / СМИ: Жириновский заранее знал о деле против Фургала

04.07 / В РФ провели больше 20,7 млн тестов на коронавирус

29.07 / В Латвии въезжающих трудовых мигрантов будут проверять на COVID-19

21.07 / В РФ начали разработку программы по геологическому изучению Арктики

28.07 / Американский оружейный холдинг Remington Outdoor заявил о банкротстве

29.06 / Опрос: В голосовании по Конституции поучаствовали более 35% россиян

06.07 / Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

08.08 / Аэропорт Борисполь может оказаться на грани банкротства и уволить треть сотрудников из-за карантина

27.07 / Россияне высказались об отношении к Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска