Цена золота упала на 5,2 процента

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11.08.2020, 21:30, Новости дня

В ходе торгов на бирже Comex («Комекс» – подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) цена золота снизилась на 5,2%, и составила 1 тыс. 33,1 доллара за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 21.01 мск, передает ТАСС.

В последний раз золото торговалось на этом уровне 30 июля.

При этом акции крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» в ходе торгов на Московской бирже показывали отрицательную динамику, к моменту закрытия торгов они находились на уровне 17 тыс. 890 руб. за бумагу, что на 4,86% ниже уровня открытия. В то же время акции Petropavlovsk за день подешевели на 7,93% – до 30,2 руб. за штуку.

В начале августа цена золота в ходе торгов на бирже Comex выросла на 1,38%, впервые в истории поднявшись до 2 тыс. 13,7 доллара за тройскую унцию.



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