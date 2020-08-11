Истерия леваков в США переходит все границы

11.08.2020, 21:22, Новости дня

Продолжающиеся в США протесты и беспорядки — плод массовой истерии «белых детей среднего класса», убеждён ведущий Fox News Грег Гатфелд. По мнению журналиста, пока американские «леваки» беснуются, другие граждане страны перед ними заискивают, проявляя трусость — а либеральных политиков тем временем беспокоят не страдания людей, а перспектива переизбрания Дональда Трампа.

Какие признаки явно свидетельствуют об истерии? То, что к поведению, которое обычно считается психически неуравновешенным, относятся как к чему-то совершенно приемлемому. Никогда не задумывались, как так вышло, что люди стали топить ведьм, убивать соседей в гражданских войнах или подписываться на Крисси Тейган в Instagram? Можно побиться об заклад, что движущей силой была истерия.

Мы видели, как недоумки на телевидении защищали беспорядки и мародёрство и посмеивались, когда им указывали на рост числа убийств. И это не просто рост, это рост взрывной. В данный момент в городе Нью-Йорке число инцидентов со стрельбой увеличивается быстрее, чем объём штанов (главного медиа-корреспондента CNN. — ИноТВ) Брайана Стелтера! Уверен, я уже использовал эту фразу, но она никогда не устареет!

Но такое поведение — моральная слепота, принятие зла, которое заразило СМИ, политиков, Алиссу Милано и всех этих психов, участников уличных косплеев. Их называют «протестующими». Так говорят из страха. Но никакие они не протестующие. Это разбушевавшиеся белые дети среднего класса, охваченные модным безумием. Это ужасно. Пока не становится настолько ужасно, что даже весело.

Обычно я вообще не думаю об этом фильме («Детсадовский полицейский». — ИноТВ), но его сняли с кинофестиваля в Орегоне, после того как какие-то недолюбленные протестующие углядели в нём «прославление полиции». Взрослые люди просто проигнорировали бы эти жалобы, посчитав, что они исходят от затворников, знакомых лишь с плёнкой на стенках своего унитаза. Но организаторы NW Center не взрослые люди. Они трусы. Они услышали истерический боевой клич: «Полицейские — плохие!» — и согнулись, как мэр Портленда перед нецисгендерной альпакой, считающей себя хорьком!

В число фильмов, которые собираются показать на фестивале, также вошли «Быстрые времена в школе Риджмонт-Хай» и «Тварь из Чёрной Лагуны». Ну первая картина просто отвратительна — типичный патриархальный гнёт в виде циснормативных гендерных тюрем. А к тому же там Шон Пенн играет сёрфера — а значит, фильму можно предъявить обвинения и в культурной апроприации, ведь сёрфинг когда-то был главным образом полинезийским явлением. Так что этот фильм тоже надо запретить. Ну а что до «Тварей из Чёрной Лагуны» — это же чистой воды расизм. «Чёрная», значит, у вас там лагуна, правда? Посмотрите на этот кадр — на что это похоже, как считаете? Ну здесь явно играют на страхах белого привилегированного населения — смуглое создание похищает белую женщину и притаскивает её в своё логово. Такое впечатление, что сценарий писали сотрудники предвыборного штаба Трампа! Все оставшиеся копии фильма надо сжечь!

Такова она, истерия. Истерия — вот что потребляют на ужин беспомощные лидеры нашей страны вместе с гарниром из жжёных волос. Бостонского бомбиста помните? Его собирались казнить, но на прошлой неделе ему предоставили отсрочку наказания — да-да, он подал апелляцию на смертный приговор и победил. А знаете, кому таких поблажек не дали? А сотрудникам полицейского спецназа, которые этого долбаного бомбиста и поймали. Ага, их распустили — по имеющимся данным, внезапно и совершенно случайно выяснилось, что у города не хватает на них ресурсов, так что это специальное и очень хорошо подготовленное подразделение решили сократить.

А тем временем, Сиэтл, как ожидается, должен вдвое сократить штат правоохранителей, избавившись и от своего полицейского спецподразделения, и от конной полиции. Ну а на сэкономленные средства они, наверное, создадут в центре города специальную зону для истерий, где не будет ни полиции, ни здравомыслия, зато установят бассейн с шариками для «антифа».

И разве не вспоминается вам здесь, как все наши уважаемые либералы говорили нам, что леваки, призывали «лишить полицию средств», они говорили не в прямом смысле? Так вот это всё враки. А делается такое на фоне резкого роста преступности в крупных городах, находящихся под контролем демократов. Тем временем ФБР с момента начала беспорядков открыло 300 дел о внутреннем терроризме.

А мэр Портленда теперь, после 70 дней беспорядков, расстроен — но не в связи с теми страданиями, которые вся эта ситуация причинила его гражданам, а из-за того, что она может сыграть на руку Трампу.

ТЕД УИЛЕР, мэр города Портленд (Демократическая партия): Если вы участвуете в такой деятельности, даже не думайте, что вы не играете роль статиста в предвыборной кампании Дональда Трампа. Именно эту роль вы и играете, вы снимаетесь для кадров, которые потом будут использоваться в агитационных роликах по всей стране в поддержку Дональда Трампа. Если не хотите в таком участвовать, не надо выходить на улицы.

Видите, вот почему хаос и насилие — это зло: потому что из него получаются кадры для роликов Трампа, и совсем не из-за того, что люди страдают. Какой же этот мэр аморальный кусок дерьма! Именно из-за таких, как он, оказалась в заднице наша страна.

Дата выхода в эфир 09 августа 2020 года.