 

Второй день протестов в Белоруссии — Запад сомневается в честности выборов

11.08.2020, 21:22, Новости дня

Западные страны осудили применение силы против протестующих в Белоруссии, пишет France 24. В стране второй день идут протесты, вызванные недоверием людей к результатам президентских выборов, на которых победу с результатом в 80% одержал Александр Лукашенко.

Треск выстрелов резиновыми пулями и свет от запуска свето-шумовых гранат. Второй вечер в Белоруссии проходят демонстрации после президентских выборов, которые эти митингующие считают сфальсифицированными. Этот протестующий был ранен в голову и в низ живота. Его, наглотавшегося слезоточивого газа, забирает команда медиков.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Сколько можно терпеть вот этот бардак, то, что происходит?

Другие задержаны, идут с руками на затылке. Запугивания и аресты белорусская полиция начала во второй половине дня.

ЖЕНЩИНА: Стыдно так! Зачем этих детей хватать?

ДЕВУШКА: Как вы можете видеть, они задерживают людей, которые не делают ничего плохого. Я считаю, что выборы были максимально несправедливые. Потому что отчего президент, который победил на выборах с 80 процентами, так сильно боится своего народа?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. Он утверждает, что победил на выборах, которые прошли в воскресенье, с результатом больше 80 процентов голосов. Его противница Светлана Тихановская набрала немногим меньше 10 процентов.

Европейский союз, Франция, Германия, Чехия, Финляндия, НАТО выразили сомнения в отношении результатов этих выборов. Они осуждают применение силы против протестующих.

Дата выхода в эфир 10 августа 2020 года. 



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