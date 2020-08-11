 

Мнение: Вынос Ефремова

11.08.2020, 21:20, Разное

Ефремову якобы стало плохо в зале суда и его увезла скорая.

Адвокат Ефремова заявил, что у него "прединфарктное или прединсультное состояния" из-за журналистов.

И пойди догадайся, действительно ли стало плохо (например, тяжелая ломка от интоксикации и отказа от употребления кокаина) или же это игра на публику, чтобы вызвать жалость и добиться условного срока без реальной посадки. Мол, пожалейте старого больного человека, не наказывайте по закону, войдите в положение. Тем более что он ничего не помнит.

Источник: Colonel Cassad



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