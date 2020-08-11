 

Ученые: Колец Сатурна не станет через 300 миллионов лет

11.08.2020, 21:17, Разное

Сатурн – единственная в Солнечной системе планета, имеющая кольца. Ученые утверждают, что через 300 миллионов лет эта система плоских образований из пыли и льда может исчезнуть.
На 99% кольца Сатурна состоят изо льда. Если рассматривать планету через телескоп, то кольца напоминают большой сплошной диск. Эти образования являются огромным количеством мелких частиц, которые вращаются в экваториальной плоскости вокруг планеты. Они имеют самые различные размеры – от микрометров до метров.

Впервые кольца были замечены в 1610 году Галилео Галилеем. Касательно происхождения системы колец имеется немало версий, однако самой вероятной считается теория, согласно которой Сатурн поглотил другие крупные спутники. В период формирования планет спутники объекта приближались к нему, а в результате их разрушения минеральные обломки падали на Сатурн. Большинство мелких частиц, имеющие ледяную оболочку, остались на орбите. Многочисленные столкновения привели к образованию мелкой ледяной пыли, собравшейся вокруг планеты в виде диска.

Исследователи предполагают, что по прошествии 300 миллионов лет кольца Сатурна полностью исчезнут. Согласно результатам наблюдений NASA, планета постепенно теряет кольца. Это может быть связано с воздействием магнитного поля на ледяные частицы, которые после получения электрического заряда затягиваются вниз. Далее они тают, что приводит к так называемому “кольцевому дождю”. Скорость его такая, что он мог бы за полчаса полностью заполнить олимпийский бассейн, пояснил возглавляющий исследование Джеймс ОʼДонохью.



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