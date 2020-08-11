Назван ТОП-5 проверенных временем бюджетных автомобилей

11.08.2020, 21:17, Разное

Отечественные автоэксперты составили ТОП-5 бюджетных машин, проверенных временем и тысячами водителей. Автомобили отличаются мощными двигателями и качественной сборкой.

На первом месте рейтинга оказался грузовик ГАЗ-66, еще известный под названием “болотная шишига”. Популярный советский и российский военный внедорожник укомплектован 120-сильным мотором и четырехступенчатой КПП. Главными преимуществами машины являются высокая грузоподъемность и ремонтопригодность.



Второе место занимает BMW E-34, выпущенный 30 лет назад. Среди российских автолюбителей седан немецкого производства еще пользуется спросом. Базовая комплектация представляет собой практически бизнес-класс. Авто отличается улучшенным оснащением, полным приводом и наличием бензиновых и дизельных агрегатов, чья мощность соствляет 113-286 лошадиных сил.



Volvo 740 с 2,3-литровым бензиновым мотором, работающим совместно с автоматической коробкой передач, расположился на третьем месте. Стоимость автомобиля составляет около 180-200 тысяч рублей. Завершают ТОП-5 Mercedes-Benz W123, представляющий собой один из наиболее надежных авто немецкого бренда, укомплектованного дизельным двигателем на 2,4 литра, а также SAAB 9000. Машина производилась в 1984-1997 годах. Под капотом располагается 2,3-литровый турбированный мотор и коробка автомат.