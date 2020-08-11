 

Назван ТОП-5 проверенных временем бюджетных автомобилей

11.08.2020, 21:17, Разное

Отечественные автоэксперты составили ТОП-5 бюджетных машин, проверенных временем и тысячами водителей. Автомобили отличаются мощными двигателями и качественной сборкой.
На первом месте рейтинга оказался грузовик ГАЗ-66, еще известный под названием “болотная шишига”. Популярный советский и российский военный внедорожник укомплектован 120-сильным мотором и четырехступенчатой КПП. Главными преимуществами машины являются высокая грузоподъемность и ремонтопригодность.

Второе место занимает BMW E-34, выпущенный 30 лет назад. Среди российских автолюбителей седан немецкого производства еще пользуется спросом. Базовая комплектация представляет собой практически бизнес-класс. Авто отличается улучшенным оснащением, полным приводом и наличием бензиновых и дизельных агрегатов, чья мощность соствляет 113-286 лошадиных сил.

Volvo 740 с 2,3-литровым бензиновым мотором, работающим совместно с автоматической коробкой передач, расположился на третьем месте. Стоимость автомобиля составляет около 180-200 тысяч рублей. Завершают ТОП-5 Mercedes-Benz W123, представляющий собой один из наиболее надежных авто немецкого бренда, укомплектованного дизельным двигателем на 2,4 литра, а также SAAB 9000. Машина производилась в 1984-1997 годах. Под капотом располагается 2,3-литровый турбированный мотор и коробка автомат.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Телеканал “Царьград” заблокировали на “Ютуб” без объяснений

01.07 / Тарифы встали за обнуление

22.07 / Программа легализации каннабиса в Канаде признана успешной

13.07 / Мнение: “Панцирь” на базе Камаза в районе Сирта

05.08 / Шон Пенн раскрыл подробности тайной свадьбы с Лейлой Джордж

06.08 / В порту Бейрута начали работать кинологи МЧС

13.07 / Эксперты составили рейтинг лучших ноутбуков до 35 тысяч рублей

16.07 / Кондор пролетел без взмаха крыльев 172 километра

28.07 / Мнение: “Митинг против капитуляции” в Киеве

24.06 / Макаревич о параде Победы: Мне он не нужен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска