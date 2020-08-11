 

Глюкоза рассказала, как от нее добились заявления об «украинском» Крыме

11.08.2020, 21:16, Новости дня

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала подробности инцидента, когда ее не пустили на Украину из-за посещения ранее Крыма. В частности, артистка объяснила, что именно сказала таможенникам и как появилось скандальное видео, в котором она признает Крым «территорией Украины».

«Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю. Человек, который меня допрашивал, задавал один и тот же вопрос: «Чей Крым?» Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что я вне политики. На третьем часу прессинга я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что происходит?» – написала Глюкоза в Instagram.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 11 Авг 2020 в 8:02 PDT

Певица также отметила, что «им просто нужно было, чтобы в речи прозвучало само словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно».

Она также уточнила, что до этой ситуации у нее уже стоял запрет на посещение Украины на три года по той же причине.

«После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких. Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг», – поделилась с подписчиками Глюкоза.

Ранее Глюкозе, прилетевшей в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым.

На видео, опубликованном госпогранслужбой Украины, Глюкоза назвала Крым «украинским». При этом ее реплику обрезали, и не до конца ясно, как артистка хотела завершить свою мысль.

За такое заявление певицу жестко затравили пользователи Сети, назвав «невежей» и «предательницей».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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