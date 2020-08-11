В РФ призвали не допустить смены стратегии отношений с Белоруссией

11.08.2020, 21:16, Новости дня

Ситуация в Белоруссии, в том числе инциденты с российскими журналистами, не должны влиять на стратегию отношений Москвы и Минска, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

«Стратегия отношения не меряется часами и днями. (…) Даже при том, что есть сложности, и даже эти эпизоды в диалоге с нашими партнерами, чтобы освободили задержанных журналистов из России, они не должны нами трактоваться как угроза стратегии наших отношений», – передает слова посла РИА «Новости».

По словам Мезенцева, российских журналистов, задержанных при освещении событий в Белоруссии, освободят во вторник вечером.

«Один из региональных журналистов Никита Тележенко также сейчас вместе с нашими дипломатами едет в сторону посольства, и мы ждем скорейшего завершения процедур, итогом которых станет то, что покинут Артем Выженков и Игорь Рогов то заведение ГУВД Минска, в котором они находились в последние часы. И информации, что кто-то из людей, связанных с журналисткой деятельностью, находится в подразделениях милиции, к счастью, не имеем», – сказал посол.

Он добавил, что сейчас уже освобождены фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и журналист «Медузы» Максим Солопов.

«Мы говорили о том, что причиной задержания наших журналистов явилось то, что у них не было официальной аккредитации на ведение журналистской деятельности. Сейчас мы тоже делаем на этом акцент вместе с министерством иностранных дел и департаментом печати, которые непосредственно взаимодействуют с журналистскими пулами и представителями СМИ. Мы просим, если нет аккредитации, не заниматься журналистской деятельностью, потому что это вызовет законные обоснованные действия белорусской стороны», – сообщил Мезенцев.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики.

ООН призвала Белоруссию соблюдать права журналистов.