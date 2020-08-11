Арман Давлетяров о том, как остаться на плаву в самый сильный шторм

11.08.2020, 21:10, Разное

Друзья познаются в беде, эффективные медиаменеджеры – тоже. В ситуации пандемии и кризиса рекреационного сегмента Арман Давлетяров сумел сохранить команду “МУЗ-ТВ” (ни один человек не был уволен) и производить конкурентный контент, позволив коллегам оставаться со своими семьями и работать удаленно. В каждом нашем интервью он повторяет, что ценит семью и дружбу выше всего. Ставка на человеческие отношения не подводит никогда.

Арман, удалось ли реализовать все, о чем мечтали?

Нет, конечно. В жизни всегда так: когда мечты реализовываются, на их место приходят другие. Я всегда хотел семью и детей. Правда, хотел двоих, а оказалось пятеро – такой счастливый подарок судьбы. Я хотел работать в музыкальной сфере, а сейчас возглавляю национальный музыкальный канал страны. Есть еще нереализованные мечты. Например, я всегда хотел сыграть в театре. Когда мне было 15 лет, я играл принца в сказке “Золушка”. Мне понравились эти эмоции, и до сих пор мечта играть в театре не покидает. Я хотел бы пережить снова те впечатления, когда ты перевоплощаешься в героя на глазах у зрителей. Здесь неважно, главная роль у тебя или второстепенная, здесь важны ощущения. Я, как любой человек, также мечтаю о том, чтобы близкие были живы и здоровы. Чтобы быстрее закончилась пандемия, все наладилось, и чтобы мы все были счастливее и добрее.

Арман Давлетяров в специальной фотосессси для HELLO!

Конечно, нельзя обойти вниманием уникальную ситуацию, которая сложилась не только в индустрии, но и во всем мире. Как пришлось подстраиваться “МУЗ-ТВ”? Как вы можете охарактеризовать ситуацию на телеканале? Что изменилось во время пандемии?

Ну, конечно, пандемия серьезно повлияла на индустрию: нет концертов, съемок, нет работы у артистов. “МУЗ-ТВ” в этом смысле оказался “окном” для зрителей и артистов. Мы делали все возможное, чтобы сохранить позитивное настроение у зрителя и поддержать индустрию: проводили “домашние” концерты звезд, наша новостная служба продолжала работать в “карантинном режиме” и выдавать самые свежие подробности о происходящем в шоу-бизнесе. Самое тяжелое в этой истории то, что ты не понимаешь, что будет завтра. Будет ли вторая волна? Но мы со своей стороны, команда “МУЗ-ТВ”, осталась в прежнем масштабе: мы не уволили ни одного человека. Каждый член команды продолжает работать. Я надеюсь на то, что ничего плохого не произойдет в экономике, дальше все будет только расти и мы постепенно выйдем из этой ситуации.

В этом году вам пришлось отказаться от премии?

Это было одно из самых сложных решений за всю историю “Премии МУЗ-ТВ”, но мы не видели иного варианта развития событий. Конечно, в период пандемии была мысль провести церемонию без зрителей, в ином формате, пригласить только артистов на мероприятие. Но мы посчитали, что “пир во время чумы” был бы не уместен. Людям сейчас непросто, времена сложные и наше яркое и масштабное шоу было бы больше раздражением, нежели развлечением. Все-таки нам хотелось, чтобы впечатления от “Премии МУЗ-ТВ” оставались у людей, как и раньше. Ведь это действительно красивый праздник, долгожданный не только для артистов, но и для зрителей.

Что ждет зрителей в следующем году?

В следующем году “Премия МУЗ-ТВ” будет по итогам сразу двух лет – 2019 и 2020 годы. Необычность следующей “Премии МУЗ-ТВ” будет в том, что артисты получат награды сразу за два года. Такого еще не было! Конечно, все, что мы хотели реализовать в этом году, а вся международная команда потратила много сил на то, чтобы “Премия МУЗ-ТВ” стала незабываемым шоу для зрителей, мы реализуем в следующем году. Я не раскрывал все секреты, но это будет нечто невероятное! Такой “Премии МУЗ-ТВ” не было никогда…Такого шоу не было не только в России, но и во всем мире! То, что мы приготовили для зрителя, – нечто новое в музыкальной индустрии.

Карьера дипломированного юриста Армана Давлетярова сделала крутой вираж в 1992 – на “Рождественских встречах” он познакомился с группой “А-студио”. С этого момента жизнь Армана неотъемлемо связана с музыкой. Давлетяров организовывает гастроли в Казахстане звезд российского шоу-бизнеса, пробует себя в качестве продюсера

Как лично вы, Арман, перенесли свалившиеся на вас испытания?

В начале было состояние непонимания – “Что происходит?”. Помню длинные бессонные ночи, когда теряешься во времени – сейчас день или ночь? Бывало, просыпался в пять утра, благо мы живем за городом, и я мог гулять на территории. Все время казалось, что это все нереальное, чей-то злой розыгрыш. Хотя я с самого начало понимал, что ситуация с коронавирусом серьезная. Я и сейчас понимаю это. Но часто вижу людей на улицах без масок: многие относятся несерьезно к этой ситуации, но только пока сами с этим не столкнутся. В моем окружении переболело много людей. Даже есть семьи, которые потеряли близких – и конечно, все это очень сильно расстраивает. Но что остается делать? Не раскисать. Поддерживать близких и понимать, что рано или поздно все закончится.

В 2008 году Арман Давлетяров пришел в команду телеканала “МУЗ-ТВ”. С 2013 года по настоящее время Арман Илюбаевич Давлетяров занимает должность генерального директора телеканала “МУЗ-ТВ”, а также является директором ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки “Премия МУЗ-ТВ”

Вы видите перспективу в онлайн-форматах?

Да, и есть понимание, что это может стать точкой роста в будущем для телеканала “МУЗ-ТВ”. Мы видим, как развиваются технологии, возможности, что интересно нашей аудитории. Работаем по нескольким проектам сейчас в этом направлении. Если говорить про онлайн-концерты, то они были востребованы в те дни и месяцы, когда люди сидели дома на самоизоляции. Но что дальше будет с таким форматом – посмотрим. Наверное, онлайн-экскурсии по музеям и галереям останутся востребованными для пользователей, в качестве самообразования. А вот что касается онлайн-концертов, думаю, что все-таки зрители предпочтут прийти и купить билет на концерт, чтобы увидеть артиста вживую и испытать настоящие эмоции, прочувствовать энергетику и “прикоснуться” к исполнителю. Ну или включить “МУЗ-ТВ”! Сейчас интерес к онлайн-концертам заметно снизился на ОТТ платформах. При этом, на канале “МУЗ-ТВ” такие форматы как были востребованы, так мы видим на это спрос и сейчас, так как это основное ожидание аудитории от бренда – музыка, концерты, звезды, праздник и прекрасное настроение, эмоции. Ну а “первый ряд” перед экраном на всех знаковых событиях в музыкальной индустрии всегда обеспечивает “МУЗ-ТВ”, так как в эфире у нас трансляции большинства событий такого рода.

Арман Давлетяров – верный друг, любящий муж, отец пятерых детей. Свою личную жизнь он оберегает от посторонних. Он даже не рассказывает широкой аудитории, как зовут его близких

Как повели себя партнеры и друзья? Это и проверка на отношения в том числе. ..

То, что касается друзей и партнеров, эта ситуация нас только объединила. Непосредственно с нашими коллегами на “МУЗ-ТВ” мы стали еще ближе. Я со своей стороны максимально поддерживал их в эти дни. Людям было непросто: не у всех была возможность, как у меня, жить за городом, кто-то находился в небольшой квартире всей семьей с детьми. Но эта ситуация нас сделала ближе, люди раскрылись совершенно по-другому для меня. Я надеюсь, после пандемии люди станут добрее в жизни. Все понимают, что человеческие отношения – превыше всего.

Что вас заботит, беспокоит на данный момент?

Наверное, тоже, что и всех – что нас ждет дальше, когда закончится эта пандемия, когда мы вернемся к привычной жизни? Я беспокоюсь за маму, за семью, за друзей, за себя, в конце концов. Я стараюсь придерживаться всех требований, которые нам рекомендуют врачи, для того, чтобы не заболеть самому и никого не заразить. И в то же время – быть опорой и дома в семье, и на работе для своих коллег.

Какие были планы на лето и как они изменились?

Конечно, планы изменились. Мы планировали семьей поехать к маме в гости в Оренбург, потом слетать в Ташкент к родителям жены. Дети должны были поехать в спортивные лагеря. В результате никто никуда не поехал, границы закрыты. Сидим дома, дети онлайн занимаются. А я уже работаю в обычном формате – регулярно приезжаю в офис. К “Премии Муз-ТВ” Арман Давлетяров привлек звезд международного масштаба. На сцене СК “Олимпийский” выступали Katy Perry, Craig David, Jennifer Lopez, Anastacia, Tokio Hotel, Sum

Сейчас, когда вы думаете о своих достижениях накануне 50-летия, что является поводом для гордости в сфере работы, в семье и в общечеловеческом смысле?

Безусловно, в работе предметом гордости для меня является то, что “МУЗ-ТВ” – главный музыкальный канал в нашей стране на протяжении многих лет. Премия “МУЗ-ТВ” тоже наша большая гордость, её часто называют “Рашн Грэмми”. То, что все самые популярные артисты каждый год борются, чтобы получить заветную тарелку, а рейтинг телеверсии с каждым годом растёт, означает признание и уважение как со стороны индустрии шоу-бизнеса, так и со стороны зрителей. Конечно, особый повод для гордости в моей жизни – семья и дети. Я горжусь каждым ребенком, радуюсь их успехам и победам в школе, садике, спорте и учебе. Что может быть важнее для родителя?! В общечеловеческом смысле – когда у тебя все хорошо в семье и в работе, что еще нужно для счастья? Быть здоровым, но с этим у меня тоже все в порядке.

Какие видите цели, какие будете покорять вершины?

Конечно, есть цели развивать направления вокруг бренда “МУЗ-ТВ” – музыкальный лейбл, продюсерский центр, концертное агентство и диджитал-платформу. Главное, есть четкое понимание, что у “МУЗ-ТВ” есть будущее, несмотря на общий тренд спада телесмотрения в мире и в России. Есть желание делать продукт мощнее и нужнее в ответ на растущие запросы аудитории. Ну и конечно, есть какие-то личные цели, связанные с реализацией себя в других направлениях, не только в телевидении и шоу-бизнесе.