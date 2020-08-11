 

Медики: Имбирный чай увеличивает продолжительность жизни

11.08.2020, 21:09, Разное

Британские медики называют имбирный чай одним из лучших средств, позволяющих увеличить продолжительность жизни. Напиток полезен для снижения риска развития различных заболеваний, контроля высокого артериального давления.

Главное преимущество имбирного чая – содержание около 25 видов антиоксидантов, сообщается в зарубежном издании Express. Регулярное потребление напитка предотвращает возникновение болезней, развивающихся под воздействием свободных радикалов. Содержащиеся в корне имбиря витамин С, витамины группы В, эфирные масла и аминокислоты обеспечивают продукт антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Медики рекомендуют употреблять имбирный напиток пожилым людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он улучшает обменные процессы и улучшает пищеварение, что способствует долголетию. Для избежания таких проблем, как запоры, тошнота, желудочные спазмы, изжога нужно выпить чашку чая незадолго до приема пищи.

С помощью имбирного чая можно нормализовать состав крови и снизить “плохой” холестерин, триглицериды в организме. Продукт способствует нормализации уровня глюкозы в крови и позволяет избежать закупорки кровеносных сосудов. Еще одним важным вкладом для долголетия является способность веществ, содержащихся в имбире, бороться с клетками рака. У людей, потреблявших два грамма корня растения в день наблюдалось существенное снижение противовоспалительных молекул внутри толстой кишки, что указывает на уменьшение вероятности развития колоректального рака. Благодаря потреблению имбиря замедляется старение клеток мозга, улучшается когнитивная деятельность , а также снижается риск развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Ученые использовали инновационный метод создания вакцины COVID-19 для ускорения мирового производства

16.07 / Шепелев не пускал к больной раком Фриске ее подругу Ольгу Орлову

07.08 / «Нам сегодня годик!»: Эммануил и Ирина Виторган празднуют именины младшей дочки

07.07 / Алена Долецкая, Юлия Хлынина и другие на открытии выставки в рамках фестиваля “Черешневый лес”

03.08 / Многодетный Рома Жуков женится на избраннице, с которой вместе уже три года

20.07 / Мнение: “Термит” в Тобруке

07.07 / Адвокат заявил о доказательствах невиновности Ефремова

14.07 / Мнение: Вашингтонские краснокожие перекрасились.

14.07 / Поклонников Юлии Началовой возмутила фотосессия ее подруги на могиле певицы

08.07 / Мнение: А говорят, что плохо живем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска