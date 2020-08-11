Медики: Имбирный чай увеличивает продолжительность жизни

11.08.2020, 21:09, Разное

Британские медики называют имбирный чай одним из лучших средств, позволяющих увеличить продолжительность жизни. Напиток полезен для снижения риска развития различных заболеваний, контроля высокого артериального давления.

Главное преимущество имбирного чая – содержание около 25 видов антиоксидантов, сообщается в зарубежном издании Express. Регулярное потребление напитка предотвращает возникновение болезней, развивающихся под воздействием свободных радикалов. Содержащиеся в корне имбиря витамин С, витамины группы В, эфирные масла и аминокислоты обеспечивают продукт антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Медики рекомендуют употреблять имбирный напиток пожилым людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он улучшает обменные процессы и улучшает пищеварение, что способствует долголетию. Для избежания таких проблем, как запоры, тошнота, желудочные спазмы, изжога нужно выпить чашку чая незадолго до приема пищи.

С помощью имбирного чая можно нормализовать состав крови и снизить “плохой” холестерин, триглицериды в организме. Продукт способствует нормализации уровня глюкозы в крови и позволяет избежать закупорки кровеносных сосудов. Еще одним важным вкладом для долголетия является способность веществ, содержащихся в имбире, бороться с клетками рака. У людей, потреблявших два грамма корня растения в день наблюдалось существенное снижение противовоспалительных молекул внутри толстой кишки, что указывает на уменьшение вероятности развития колоректального рака. Благодаря потреблению имбиря замедляется старение клеток мозга, улучшается когнитивная деятельность , а также снижается риск развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.