Мнение: Клизму заказывали?

11.08.2020, 21:06, Разное

“А что это мне сейчас вколят?!”

“Таких боев Белоруссия не знала с 1944 года”, – шутят в сети остряки. А у нас тут тем временем свои новости тихой сапой: Путин уже директивно (!) поставил перед правительством Мишустина задачу… привить вакциной “от коронавируса” 60% россиян. Вот так, по-простому. Причем – уже этой осенью, чтобы, значит, зря не тянуть.

Я когда это прочел, даже глазам не поверил. Это как вообще?? Перечитал – да, всё так. 60%, чем быстрее тем лучше. По порядку становись. Охренеть. Параллельно Путин еще вроде бы рассказал, как он САМ якобы привился этой (или другой) вакциной. Никто, правда, этого не видел, так что с его слов: “на первый день температура поднялась до 38, на второй была уже 37. А после второго укола (там еще и несколько уколов, Майн Гатт! – С.) – вообще ничего”. И после этого довольный Пути-Пут похвастал, что у него теперь “хороший титр”.

Не иначе, тайная дочура ему вколола – она ж вроде как биолог у нас. Которая “Тихонова”. Если, конечно, вкалывание чего-либо вообще имело место – я что-то сомневаюсь в решительности трусоватого Путина: непохоже, чтобы он разрешил ставить какие-то опыты на самом себе… Да, правильно я сомневался! Конечно, не на себе – это он все про свою дочь и рассказывал. А я-то подумал… Конечно, сперва на дочке! А на себе – как-нибудь потом. Вот теперь узнаЮ НацЛидера!

Но вообще – мы тут видим самые прямые последствия ГолосУвания (нарисованного, напомню, от начала и до конца): Кремль, очевидно, рассматривает его как карт-бланш ВООБЩЕ НА ВСЁ. Напомню – в директиве Путина вообще не упоминается воля самих “граждан” РФ – хотят они прививаться, не хотят… 60% – и никаких. Ничего, потерпят, “президент терпел и нам велел”: первый день температура 38, зато второй, НАВЕРНО, уже меньше, а после второго – вообще уже НИЧЕГО. Как тут отказаться, когда такие блистательные перспективы?

А кто будет гундеть, типа “не хочу”, “зачем ребенка”, “что за вакцина” – ему/ей результаты ГолосУвания под нос: голосовал (-а), скотина?! Ну так колись, сука! Написано пером – не вырубишь топором!

Тут и “батькин пример” хорошо пойдет: вы что, мол, хотите как в Белоруссии? Так мы вам это быстро организуем! Боевыми по толпе стрелять – и у нас охотники найдутся. Режим-то явно воодушевится после “победы Луки” – “оказывается, их же можно просто давить танками!”

И поплетется Русский Народ (тм) с заранее спущенными штанами – “на укол”. Ну подумаешь, укол. Укололся – и пошел!

Уже этой осенью, господа. Мировая премьера.