 

Мнение: Мастерская палеолетических венер

11.08.2020, 20:55, Разное

Новость конца 2019 года:

Новая палеолетическая венера обнаружена во Франции, став редким свидетельством присутствия homo sapiens в этом регионе в ледниковый период. Статуэтка возрастом в 23 тысячи лет обнаружена в Амьене в районе Ренанкур, пополнив серию из 15 «Венер Ренанкур», обнаруженных в этом месте с 2014 года.

Примечательно, что это первая статуэтка, обнаруженная здесь целой и завершенной. Выполненная из известняка, она имеет высоту в 4 см, характерные гипертрофированные формы тела и «прическу», изображенную с помощью насечек.

Такое количество находок в одном и том же месте – нетипично, археологи выдвигают версию, что на территории Амьена могла находиться мастерская по изготовлению статуэток, именно поэтому другие фигурки найдены в обломках – это отходы производства и неудачные работы.

Находки в Ренанкуре являются исключительными – последний раз во Франции аналогичное обнаружение случалось в 1959 году, и всего в стране до этого было найдено около 15 статуэток. Всего на сегодняшний день в мире насчитывается около 240 палеолетических венер.

Источник (большая статья, англ. яз).

Источник: Шакко



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